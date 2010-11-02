Додано: Вів 15 лют, 2022 20:19

mustbe написав: Igneus написав: Статья 536 ГК Украины является общей для всех случаев пользования чужими денежными средствами, а, например, статьи 1048 (займ), 1054 (кредит), 1058 (банковский вклад), 1070 (банковский счет) ГК Украины являются специальными случаями пользования чужими денежными средствами Статья 536 ГК Украины являетсядля всех случаев пользования чужими денежными средствами, а, например, статьи 1048 (), 1054 (), 1058 (), 1070 () ГК Украины являютсяслучаями пользования чужими денежными средствами

Вы просто стебётесь или теоретизируете ? Оттачиваете юрпрактику ?

Вот, допустим, лежат у меня в Привате на карте деньги уже 10 лет.

Что дальше ?

Идти в суд и взыскивать с Привата 0% годовых ? Вы просто стебётесь или теоретизируете ? Оттачиваете юрпрактику ?Вот, допустим, лежат у меня в Привате на карте деньги уже 10 лет.Что дальше ?Идти в суд и взыскивать с Привата 0% годовых ?

Моя скромная роль заключалась в том, что я изложил здесь вариант восстановления права для владельца карты, у которого из-за "выключателя" не насчитывались 17 дней проценты на приличную сумму.Например, у меня на картах "выключатели" тоже выключены. Но поскольку мои карты были открыты раньше ноября 2021 года, то у меня проценты насчитываются. Хотя, если бы было иное, я бы советов здесь не спрашивал и если бы банк отказал в выплате процентов, я бы "растерзал" его в юридическом смысле этого слова.Кстати, я бы посоветовал банку убрать этот злосчастный "выключатель" от греха подальше.Что касается Ваших денег в Привате, которые лежат там 10 лет, то на требования к банку о возврате вклада нет исковой давности (статья 268 ГК Украины).При этом, банки за неправильно закрытые кредитный договор или кредитную карту жалеть не будут и за долг в размере 1 (одной) копейки насчитают штраф по полной программе. За недоимку в 1 (одну) копейку судится и налоговая служба.Наконец, я не понимаю причину лояльного отношения к банку в случае с этим "выключателем" процентов, однако прекращаю эту дискуссию, поскольку насильно мил не будешь и каждый является творцом своего счастья.Например, давая интервью журналисту, один из Ротшильдов, увидев валявшийся на земле пенс, поднял его и положил в карман, а на изумленный вопрос журналиста ответил, что иначе он бы не стал тем, кем он есть.