Igneus написав:Статья 536 ГК Украины является общей для всех случаев пользования чужими денежными средствами, а, например, статьи 1048 (займ), 1054 (кредит), 1058 (банковский вклад), 1070 (банковский счет) ГК Украины являются специальными случаями пользования чужими денежными средствами
Вы просто стебётесь или теоретизируете ? Оттачиваете юрпрактику ? Вот, допустим, лежат у меня в Привате на карте деньги уже 10 лет. Что дальше ? Идти в суд и взыскивать с Привата 0% годовых ?
Igneus написав:Статья 536 ГК Украины является общей для всех случаев пользования чужими денежными средствами, а, например, статьи 1048 (займ), 1054 (кредит), 1058 (банковский вклад), 1070 (банковский счет) ГК Украины являются специальными случаями пользования чужими денежными средствами
Вы просто стебётесь или теоретизируете ? Оттачиваете юрпрактику ? Вот, допустим, лежат у меня в Привате на карте деньги уже 10 лет. Что дальше ? Идти в суд и взыскивать с Привата 0% годовых ?
Моя скромная роль заключалась в том, что я изложил здесь вариант восстановления права для владельца карты, у которого из-за "выключателя" не насчитывались 17 дней проценты на приличную сумму. Например, у меня на картах "выключатели" тоже выключены. Но поскольку мои карты были открыты раньше ноября 2021 года, то у меня проценты насчитываются. Хотя, если бы было иное, я бы советов здесь не спрашивал и если бы банк отказал в выплате процентов, я бы "растерзал" его в юридическом смысле этого слова. Кстати, я бы посоветовал банку убрать этот злосчастный "выключатель" от греха подальше. Что касается Ваших денег в Привате, которые лежат там 10 лет, то на требования к банку о возврате вклада нет исковой давности (статья 268 ГК Украины). При этом, банки за неправильно закрытые кредитный договор или кредитную карту жалеть не будут и за долг в размере 1 (одной) копейки насчитают штраф по полной программе. За недоимку в 1 (одну) копейку судится и налоговая служба. Наконец, я не понимаю причину лояльного отношения к банку в случае с этим "выключателем" процентов, однако прекращаю эту дискуссию, поскольку насильно мил не будешь и каждый является творцом своего счастья. Например, давая интервью журналисту, один из Ротшильдов, увидев валявшийся на земле пенс, поднял его и положил в карман, а на изумленный вопрос журналиста ответил, что иначе он бы не стал тем, кем он есть.
Igneus написав:Например, у меня на картах "выключатели" тоже выключены. Но поскольку мои карты были открыты раньше ноября 2021 года, то у меня проценты насчитываются.
А чем примечателен ноябрь 2021 г.? Выключатель ввели в мае 2021 г., и у клиентов, оформивших карты до того времени, выключатель по умолчанию был установлен во включенное положение. Перепроверьте, у Вас он, вероятно, включен, точно так же, как и у меня.
Igneus написав:Хотя, если бы было иное, я бы советов здесь не спрашивал и если бы банк отказал в выплате процентов, я бы "растерзал" его в юридическом смысле этого слова.
Думается, это так кажется. Ну подпортили бы себе и банку нервы, и остались бы каждый на своем.
Igneus написав:у меня на картах "выключатели" тоже выключены. Но поскольку мои карты были открыты раньше ноября 2021 года, то у меня проценты насчитываются. Хотя, если бы было иное, я бы советов здесь не спрашивал и если бы банк отказал в выплате процентов, я бы "растерзал" его в юридическом смысле этого слова
Прикольно. Я чуток нить потерял - мы же говорим про Форвард, а не про Приват, да ? По какой ставке насчитываются проценты ?
ingtrans написав:А чем примечателен ноябрь 2021 г.? Выключатель ввели в мае 2021 г., и у клиентов, оформивших карты до того времени, выключатель по умолчанию был установлен во включенное положение. Перепроверьте, у Вас он, вероятно, включен, точно так же, как и у меня.
Извиняюсь, поскольку действительно это "ноу-хау" было введено с мая 2021 года. И банку повезло, поскольку последняя моя карта была оформлена в апреле 2021 года. "Выключатели" у меня стоят для всех карт в выключенном состоянии, но проценты насчитываются. При этом банк не предупреждал меня об этом, хотя по части 1 статьи 15 Закона Украины "О защите прав потребителей" был обязан это сделать до заключения договора.
ingtrans написав:Ну подпортили бы себе и банку нервы, и остались бы каждый на своем.
Это моя работа и хобби одновременно, а волнение у меня закончилось по истечении одного года юридической практики
mustbe написав:Я чуток нить потерял - мы же говорим про Форвард, а не про Приват, да ? По какой ставке насчитываются проценты ?
Вы привели пример своего 10-летнего вклада в Привате и я Вам ответил.
Igneus написав:"Выключатели" у меня стоят для всех карт в выключенном состоянии, но проценты насчитываются.
Я точно так же в апреле 2021 г. оформил последнюю карту, и выключатель, с тех самых пор, как он появился, был установлен во включенное положение без моего участия. Более того, я помню, что в тот период выключатель обсуждали на этом форуме, и форумчане отписывались, что по имеющимся картам выключатель не пришлось включать. А вот текущий счет я оформлял летом, и для него сам включал выключатель. В общем, как-то слабо верится в то, что Вы оказались избранным, и выключатель Вам оставили в выключенном положении.
Igneus написав:Эта статья регулирует любое гражданское обязательство, в котором одна сторона пользуется денежными средствами другой стороны. При этом большинство обязательств между банками и клиентами являются денежными.
Нет. эта статья регулирует конкретное обязательство. и там все четко написано. если одно лицо дает в долг другому лицу денежные средства, то оно имеет право на проценты. Точка. Больше там ничего нет. остальное ваши фантазии
При этом в статье 536 ГК Украины не говорится о том, что денежные средства были предоставлены в долг, а лишь подразумевается, что их использование осуществляется в течение времени, то есть предоставление их в долг.
Деньги физических лиц, которые размещены на карточном (банковском) счете - это деньги, предоставленные физическими лицами банку в долг, за которые он должен платить проценты на основании общей статьи 536 ГК Украины и специальной статьи 1070 ГК Украины.
Наконец, существенной характеристикой понятия "долг" является возврат долга, в том числе, средств с банковских и депозитных счетов, которые также являются долгом. Это не подарок по содержанию статей 717-730 ГК Украины.
Таким образом, средства физических лиц на карточных (банковских) счетах и на депозитных счетах - это деньги, которые предоставлены физическими лицами банкам также в долг и за использование которых банки также обязаны платить проценты.
Черти что, а с боку бантик Ст 536 говорит лишь о том, что недобросовестная сторона в какой либо сделке, при которой она стала заемщиком чужих денежных средств, обязана платить проценты, за то время, что она пользуется этими чужими средствами. Ключевое здесь - возникновение долгового обязательства. Например, когда кто то получил товар или услугу, и не расплатился за неё вовремя, он обязан платить проценты за использование чужих денежных средств. Когда вы кладёте свои средства на свой счёт в банке, никакого долгового обязательства не возникает. Оно может возникнуть, только когда банк откажется вернуть вам ваши средства, по вашему обращению. И хватит флудить и пороть тут всякую чушь