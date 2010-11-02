Додано: Вів 15 лют, 2022 23:41

Stringer написав: Ст 536 говорит лишь о том, что недобросовестная сторона в какой либо сделке, при которой она стала заемщиком чужих денежных средств, обязана платить проценты, за то время, что она пользуется этими чужими средствами. Ключевое здесь - возникновение долгового обязательства. Например, когда кто то получил товар или услугу, и не расплатился за неё вовремя, он обязан платить проценты за использование чужих денежных средств. Когда вы кладёте свои средства на свой счёт в банке, никакого долгового обязательства не возникает. Оно может возникнуть, только когда банк откажется вернуть вам ваши средства, по вашему обращению. Ст 536 говорит лишь о том, что недобросовестная сторона в какой либо сделке, при которой она стала заемщиком чужих денежных средств, обязана платить проценты, за то время, что она пользуется этими чужими средствами. Ключевое здесь - возникновение долгового обязательства. Например, когда кто то получил товар или услугу, и не расплатился за неё вовремя, он обязан платить проценты за использование чужих денежных средств. Когда вы кладёте свои средства на свой счёт в банке, никакого долгового обязательства не возникает. Оно может возникнуть, только когда банк откажется вернуть вам ваши средства, по вашему обращению.

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Откройте блог бывшего главы Верховного Суда Украины Романюка:Статья 536 ГК Украины регулирует вознаграждение запользование денежными средствами.пользование денежными средствами урегулировано в статье 625 ГК Украины.Кроме того, не путайте понятияКогда в банке размещается вклад на определенный срок и банк выполняет обязательство по выплате процентов, а также возвращает вклад в срок - это, который регулируется, в том числе, статьей 536.А когда после размещения вклада банк не выплачивает проценты или не возвращает вклад в установленный срок - это, которая регулируется, в том числе, статьей 625.В частности, Верховный Суд отмечает:"Доводи касаційної скарги про те, що АТ КБ «ПриватБанк» є неналежним відповідачем у справі, оскільки 17 листопада 2014 року між ним та ТОВ «ФК «Фінілон» укладений договір, за умовами якого товариство стало, є безпідставними, оскільки відповідно до статті 520 ЦК Україниможе бути замінений іншою особою () лише за, якщо інше не передбачено законом. Банк не надав належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 надала згоду нана ТОВ «ФК «Фінілон», а тому саме АТ КБ «ПриватБанк» єта належним відповідачем у справі".Таким образом,являетсяперед, на который распространяется, в том числе, правило переводана иное лицо.Наконец, если Вы или кто-либо еще из форумчан каким-то образом связаны с банками, то не нужно так открыто и искренне выражать эту связь с ними.Поскольку у меня такой связи с банками не было, нет и не будет, тоот меня для них не предусматривается.И если банками нарушается долговое обязательство по пользованию деньгами вкладчиков, то с моей стороны это обернется для них привлечением к ответственности в примерно аналогичном, по сравнению с кредитными обязательствами, порядке.При этом, правила на форуме устанавливаются не Вами, а его администрацией.