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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:41

  Stringer написав:Ст 536 говорит лишь о том, что недобросовестная сторона в какой либо сделке, при которой она стала заемщиком чужих денежных средств, обязана платить проценты, за то время, что она пользуется этими чужими средствами. Ключевое здесь - возникновение долгового обязательства. Например, когда кто то получил товар или услугу, и не расплатился за неё вовремя, он обязан платить проценты за использование чужих денежных средств. Когда вы кладёте свои средства на свой счёт в банке, никакого долгового обязательства не возникает. Оно может возникнуть, только когда банк откажется вернуть вам ваши средства, по вашему обращению.

Откройте блог бывшего главы Верховного Суда Украины Романюка:
https://sud.ua/ru/news/blog/140681-prot ... a-realnist

Статья 536 ГК Украины регулирует вознаграждение за добросовестное пользование денежными средствами.
Недобросовестное пользование денежными средствами урегулировано в статье 625 ГК Украины.

Кроме того, не путайте понятия "долг" и "задолженность".

Когда в банке размещается вклад на определенный срок и банк выполняет обязательство по выплате процентов, а также возвращает вклад в срок - это правомерный "долг", который регулируется, в том числе, статьей 536.

А когда после размещения вклада банк не выплачивает проценты или не возвращает вклад в установленный срок - это неправомерная "задолженность", которая регулируется, в том числе, статьей 625.
https://prodengi.biz/kredity/otlichiya- ... zhennostyu

В частности, Верховный Суд отмечает:
"Доводи касаційної скарги про те, що АТ КБ «ПриватБанк» є неналежним відповідачем у справі, оскільки 17 листопада 2014 року між ним та ТОВ «ФК «Фінілон» укладений договір, за умовами якого товариство стало боржником за договором банківського вкладу, є безпідставними, оскільки відповідно до статті 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Банк не надав належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 надала згоду на переведення боргу на ТОВ «ФК «Фінілон», а тому саме АТ КБ «ПриватБанк» є боржником за договором банківського вкладу та належним відповідачем у справі".
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102941043

Таким образом, банковский вклад является долгом банка-должника перед вкладчиком-кредитором, на который распространяется, в том числе, правило перевода долга на иное лицо.

Наконец, если Вы или кто-либо еще из форумчан каким-то образом связаны с банками, то не нужно так открыто и искренне выражать эту связь с ними. :wink:
Поскольку у меня такой связи с банками не было, нет и не будет, то "талонов на усиленное питание" от меня для них не предусматривается. :D
И если банками нарушается долговое обязательство по пользованию деньгами вкладчиков, то с моей стороны это обернется для них привлечением к ответственности в примерно аналогичном, по сравнению с кредитными обязательствами, порядке.

При этом, правила на форуме устанавливаются не Вами, а его администрацией.
Igneus
 
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