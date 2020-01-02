Stringer написав:Ст 536 говорит лишь о том, что недобросовестная сторона в какой либо сделке, при которой она стала заемщиком чужих денежных средств, обязана платить проценты, за то время, что она пользуется этими чужими средствами. Ключевое здесь - возникновение долгового обязательства. Например, когда кто то получил товар или услугу, и не расплатился за неё вовремя, он обязан платить проценты за использование чужих денежных средств. Когда вы кладёте свои средства на свой счёт в банке, никакого долгового обязательства не возникает. Оно может возникнуть, только когда банк откажется вернуть вам ваши средства, по вашему обращению.
Откройте блог бывшего главы Верховного Суда Украины Романюка:
Статья 536 ГК Украины регулирует вознаграждение за добросовестное пользование денежными средствами.
Недобросовестное пользование денежными средствами урегулировано в статье 625 ГК Украины.
Кроме того, не путайте понятия "долг" и "задолженность".
Когда в банке размещается вклад на определенный срок и банк выполняет обязательство по выплате процентов, а также возвращает вклад в срок - это правомерный "долг", который регулируется, в том числе, статьей 536.
А когда после размещения вклада банк не выплачивает проценты или не возвращает вклад в установленный срок - это неправомерная "задолженность", которая регулируется, в том числе, статьей 625.
В частности, Верховный Суд отмечает:
"Доводи касаційної скарги про те, що АТ КБ «ПриватБанк» є неналежним відповідачем у справі, оскільки 17 листопада 2014 року між ним та ТОВ «ФК «Фінілон» укладений договір, за умовами якого товариство стало боржником за договором банківського вкладу, є безпідставними, оскільки відповідно до статті 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Банк не надав належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 надала згоду на переведення боргу на ТОВ «ФК «Фінілон», а тому саме АТ КБ «ПриватБанк» є боржником за договором банківського вкладу та належним відповідачем у справі".
Таким образом, банковский вклад является долгом банка-должника перед вкладчиком-кредитором, на который распространяется, в том числе, правило перевода долга на иное лицо.
Наконец, если Вы или кто-либо еще из форумчан каким-то образом связаны с банками, то не нужно так открыто и искренне выражать эту связь с ними.
Поскольку у меня такой связи с банками не было, нет и не будет, то "талонов на усиленное питание" от меня для них не предусматривается.
И если банками нарушается долговое обязательство по пользованию деньгами вкладчиков, то с моей стороны это обернется для них привлечением к ответственности в примерно аналогичном, по сравнению с кредитными обязательствами, порядке.
При этом, правила на форуме устанавливаются не Вами, а его администрацией.