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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:41

  Stringer написав:Ст 536 говорит лишь о том, что недобросовестная сторона в какой либо сделке, при которой она стала заемщиком чужих денежных средств, обязана платить проценты, за то время, что она пользуется этими чужими средствами. Ключевое здесь - возникновение долгового обязательства. Например, когда кто то получил товар или услугу, и не расплатился за неё вовремя, он обязан платить проценты за использование чужих денежных средств. Когда вы кладёте свои средства на свой счёт в банке, никакого долгового обязательства не возникает. Оно может возникнуть, только когда банк откажется вернуть вам ваши средства, по вашему обращению.

Откройте блог бывшего главы Верховного Суда Украины Романюка:
https://sud.ua/ru/news/blog/140681-prot ... a-realnist

Статья 536 ГК Украины регулирует вознаграждение за добросовестное пользование денежными средствами.
Недобросовестное пользование денежными средствами урегулировано в статье 625 ГК Украины.

Кроме того, не путайте понятия "долг" и "задолженность".

Когда в банке размещается вклад на определенный срок и банк выполняет обязательство по выплате процентов, а также возвращает вклад в срок - это правомерный "долг", который регулируется, в том числе, статьей 536.

А когда после размещения вклада банк не выплачивает проценты или не возвращает вклад в установленный срок - это неправомерная "задолженность", которая регулируется, в том числе, статьей 625.
https://prodengi.biz/kredity/otlichiya- ... zhennostyu

В частности, Верховный Суд отмечает:
"Доводи касаційної скарги про те, що АТ КБ «ПриватБанк» є неналежним відповідачем у справі, оскільки 17 листопада 2014 року між ним та ТОВ «ФК «Фінілон» укладений договір, за умовами якого товариство стало боржником за договором банківського вкладу, є безпідставними, оскільки відповідно до статті 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Банк не надав належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 надала згоду на переведення боргу на ТОВ «ФК «Фінілон», а тому саме АТ КБ «ПриватБанк» є боржником за договором банківського вкладу та належним відповідачем у справі".
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102941043

Таким образом, банковский вклад является долгом банка-должника перед вкладчиком-кредитором, на который распространяется, в том числе, правило перевода долга на иное лицо.

Наконец, если Вы или кто-либо еще из форумчан каким-то образом связаны с банками, то не нужно так открыто и искренне выражать эту связь с ними. :wink:
Поскольку у меня такой связи с банками не было, нет и не будет, то "талонов на усиленное питание" от меня для них не предусматривается. :D
И если банками нарушается долговое обязательство по пользованию деньгами вкладчиков, то с моей стороны это обернется для них привлечением к ответственности в примерно аналогичном, по сравнению с кредитными обязательствами, порядке.

При этом, правила на форуме устанавливаются не Вами, а его администрацией.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 06:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Писать теоретические выкладки - это, конечно, не мешки ворочать, но что там на практике? Какие банки платят проценты за остаток собственных средств, если такие проценты не предусмотрены договором? Примеры банков, которые не платят, выводились выше.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:13

Иб скунса ,похоже опять не работает.платежи не проходят.у кого как?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:18

  korzviktor20 написав:Иб скунса ,похоже опять не работает.платежи не проходят.у кого как?

В 00.06 ночи сегодня не мог войти в него. В дополнение к вашей проблеме.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:28

Hotab
походу "львовские чемоданы" распаковывали :mrgreen:
пс-у меня по приложению норм - все работает
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  хуторянка написав:походу "львовские чемоданы" распаковывали

Саме так. Вчера наяривал Форвард, настойчиво. Суть в том - дошли руки и до меня.
Вам будет кред лимит - нажмите 1. Нажал.
Седня после обеда привалило в вайбер глиба - ВАМ КРЕД ЛИМИТ 50 000 грн
Радость то какая.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Ребята не для нагнетания ради, но все же поинтересуюсь. Владелец банка из РФ, при возможной агрессии со стороны этой страны, какие последствия могут быть для банка?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:09

  _PORT_UA написав:Владелец банка из РФ, при возможной агрессии со стороны этой страны, какие последствия могут быть для банка?

Любые
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Владелец банка из РФ, при возможной агрессии со стороны этой страны, какие последствия могут быть для банка?

Думаю таки знову поб'ють витрини у Лембергу
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:43

та вроде ж у альфы били :)
v57
 
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