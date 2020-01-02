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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:48

  v57 написав:та вроде ж у альфы били :)

У Сбербанка
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:01

Коллеги, СЭП на выход с дебиток и пенсионки тут так и остался безлимт?
И второй вопрос, с какой суммы в месяц заходящий СЭП возбудит финмон?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стали приходить пуши о входе в ИБ с IP адресом и операционной системой. Немного напрягся. Но последовательно зашёл в 4 акка и провел в каждом по операции. Не блокировали как в Альфе. Все уже как на ладони видно....
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:56

  novichok написав:
  v57 написав:та вроде ж у альфы били :)

У Сбербанка


сбер сейчас спратался, будуть бить всех подряд :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:00

  mustbe написав:
  _PORT_UA написав:Владелец банка из РФ, при возможной агрессии со стороны этой страны, какие последствия могут быть для банка?

Любые


смотрите на мир ширше
https://vtb.ge/ru/individuals

правда, ничего не мешает Тарико свалить в туман, хотя...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:16

[quote="5400078:ВIВ"]Коллеги, СЭП на выход с дебиток и пенсионки тут так и остался безлимт?
И второй вопрос, с какой суммы в месяц заходящий СЭП возбудит финмон?[
Oktawa
 
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