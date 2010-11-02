У Сбербанка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:01
Коллеги, СЭП на выход с дебиток и пенсионки тут так и остался безлимт?
И второй вопрос, с какой суммы в месяц заходящий СЭП возбудит финмон?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Стали приходить пуши о входе в ИБ с IP адресом и операционной системой. Немного напрягся. Но последовательно зашёл в 4 акка и провел в каждом по операции. Не блокировали как в Альфе. Все уже как на ладони видно....
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:56
Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:00
смотрите на мир ширше
правда, ничего не мешает Тарико свалить в туман, хотя...
Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:16
[quote="5400078:ВIВ"]Коллеги, СЭП на выход с дебиток и пенсионки тут так и остался безлимт?
И второй вопрос, с какой суммы в месяц заходящий СЭП возбудит финмон?[
Додано: Нед 20 лют, 2022 19:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард банк сейчас не работает удаленно
Додано: Нед 20 лют, 2022 19:52
|