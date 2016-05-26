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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лют, 2022 09:22
хуторянка написав:
vpchelko
ради чистоты эксперимента отослала сэп-все ок
р2р в другой банк то же норм
имхо-может дело в выходном дне?
Еще "пропали" 5тыс был перевод по номеру счета на карту другого клиента банка...
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vpchelko
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