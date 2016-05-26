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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  хуторянка написав:vpchelko
ради чистоты эксперимента отослала сэп-все ок
р2р в другой банк то же норм
имхо-может дело в выходном дне?


Еще "пропали" 5тыс был перевод по номеру счета на карту другого клиента банка...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:02

vpchelko у меня все ок, деньги и уходят и приходят и п2п и сэп, все делалось с приложения
omb
 
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