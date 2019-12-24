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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:42

Лимит 50К/24ч, по 15К- за раз стягивалось до 10:00 точно
Amethyst
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Повідомлень: 1871
З нами з: 05.05.21
Подякував: 117 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:Лимит 50К/24ч, по 15К- за раз стягивалось до 10:00 точно
Тоже упёрся в 50т. Но перевел на другую дебитку и дотянул нужную сумму. Просто раскидал по банкам. Под 0 не переводил.
lel
 
Повідомлень: 3119
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 358 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

пока заработало погасил кредит в привате и можно расслабиться...
чик
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1

 
Повідомлень: 6729
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5764 раз.
Подякували: 901 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

УВАГА! Важлива інформація!

Шановні українці, в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати.
Інформація про роботу банку сьогодні, 24.02.2022 за посиланням https://cutt.ly/SPLWQFX
Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку.
Слідкуйте за оновленнями на сайті.
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:33

  Support BForward написав:УВАГА! Важлива інформація!

Шановні українці, в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати.
Інформація про роботу банку сьогодні, 24.02.2022 за посиланням https://cutt.ly/SPLWQFX
Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку.
Слідкуйте за оновленнями на сайті.

Брехня. Відділення у Львові закрите. Разом з банкоматами
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 07.12.10
Подякував: 12 раз.
Подякували: 369 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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