Шановні українці, в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати. Інформація про роботу банку сьогодні, 24.02.2022 за посиланням https://cutt.ly/SPLWQFX Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку. Слідкуйте за оновленнями на сайті.
Support BForward написав:УВАГА! Важлива інформація!
Шановні українці, в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати. Інформація про роботу банку сьогодні, 24.02.2022 за посиланням https://cutt.ly/SPLWQFX Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку. Слідкуйте за оновленнями на сайті.
Брехня. Відділення у Львові закрите. Разом з банкоматами