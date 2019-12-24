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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 16:30

  greenozon написав:Так само потянув із Альфи із КоКо пенсійної - все чотко швидко
закридив кредитні кошти.
дякую банку

О якій годині і скільки приблизно ?
sergia
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Повідомлень: 329
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Подякував: 83 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 16:32

sergia
десь пів год тому
greenozon
 
Повідомлень: 12667
З нами з: 01.06.14
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 16:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

З СЕП також все добре.
Zochan
 
Повідомлень: 442
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Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 19:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

А кешбек у когось перераховується на основний рахунок?
sergia
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Повідомлень: 329
З нами з: 14.12.20
Подякував: 83 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:10

Не дало кредитными расплатится
andreyiskra
 
Повідомлень: 1188
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Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:25

  andreyiskra написав:Не дало кредитными расплатится

Щодо функціонування АТ «БАНК ФОРВАРД» під час воєнного стану

Щодо  функціонування АТ «БАНК ФОРВАРД» під час воєнного стану
Шановні клієнти, в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати.
Інформуємо вас про роботу банку сьогодні, 25.02.2022 року, відповідно до рекомендацій НБУ.
З метою збереження безпеки співробітників, деякі відділення банку тимчасово не працюватимуть.
Наразі за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення:
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Кривий Ріг, просп. Гагарiна, 63
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2 
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.
Банкомати у відкритих відділення працюють, у тому числі, на видачу готівки.
Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміти на зняття готівки у банкоматі встановлено на рівні 1000 грн за одну транзакцію.
Банки мають право здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками.
Банки, що мають залишки валютних цінностей в касах на момент прийняття цієї постанови, мають право здійснити їх продаж клієнтам у межах цього залишку валютних цінностей.
Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень.
Офіційний курс зафіксовано на 24.02.2022.
Виконуйте, будь ласка, можливі операції у Forward online та його мобільному застосунку https://online.forward-bank.com/auth/signin/
Всі зусилля банку будуть спрямовані на мінімізацію ризиків для життя та здоров‘я співробітників та клієнтів.
Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку.
Зберігайте спокій та отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел!
Бережіть себе!

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... go-stanu1/
http://lx4.me/c/itaLRwd6 надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!
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