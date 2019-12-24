О якій годині і скільки приблизно ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 16:30
Додано: Чет 24 лют, 2022 16:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
З СЕП також все добре.
Додано: Чет 24 лют, 2022 19:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
А кешбек у когось перераховується на основний рахунок?
Додано: П'ят 25 лют, 2022 12:25
Щодо функціонування АТ «БАНК ФОРВАРД» під час воєнного стану
Щодо функціонування АТ «БАНК ФОРВАРД» під час воєнного стану
Шановні клієнти, в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати.
Інформуємо вас про роботу банку сьогодні, 25.02.2022 року, відповідно до рекомендацій НБУ.
З метою збереження безпеки співробітників, деякі відділення банку тимчасово не працюватимуть.
Наразі за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення:
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Кривий Ріг, просп. Гагарiна, 63
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.
Банкомати у відкритих відділення працюють, у тому числі, на видачу готівки.
Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміти на зняття готівки у банкоматі встановлено на рівні 1000 грн за одну транзакцію.
Банки мають право здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками.
Банки, що мають залишки валютних цінностей в касах на момент прийняття цієї постанови, мають право здійснити їх продаж клієнтам у межах цього залишку валютних цінностей.
Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень.
Офіційний курс зафіксовано на 24.02.2022.
Виконуйте, будь ласка, можливі операції у Forward online та його мобільному застосунку
Всі зусилля банку будуть спрямовані на мінімізацію ризиків для життя та здоров‘я співробітників та клієнтів.
Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку.
Зберігайте спокій та отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел!
Бережіть себе!
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