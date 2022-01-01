наразі НБУ зарізав ру-банки, що мають безпоседедню частку держави-агресора
як буде тут - незрозуміло, це приватний банк, але ру-доля там є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:09
наразі НБУ зарізав ру-банки, що мають безпоседедню частку держави-агресора
як буде тут - незрозуміло, це приватний банк, але ру-доля там є
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
в приложухе % типа капнули, но на карты не зачислены пока. бачит око, да зуб неймёт...
а шо делать?
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