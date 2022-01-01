RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:09

  _PORT_UA написав:Насколько может коснуться Форвард банк заявление НБУ о приостановке работы всех российских банков? Сбербанк, тот что переименовался вроде всё.Как с Форвардом будет?


наразі НБУ зарізав ру-банки, що мають безпоседедню частку держави-агресора

як буде тут - незрозуміло, це приватний банк, але ру-доля там є

https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 220101.pdf
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

в приложухе % типа капнули, но на карты не зачислены пока. бачит око, да зуб неймёт...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6750
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5774 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 5, 6, 7
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
61 16267
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 14:26
KVV
Альфа-Банк 1 ... 161, 162, 163
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1621 269894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 14:21
копейка
А-Банк 1 ... 1981, 1982, 1983
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19822 3364534
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 лют, 2022 21:19
Zochan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (286)
28.02.2022 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.