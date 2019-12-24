наразі НБУ зарізав ру-банки, що мають безпоседедню частку держави-агресора
як буде тут - незрозуміло, це приватний банк, але ру-доля там є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:09
наразі НБУ зарізав ру-банки, що мають безпоседедню частку держави-агресора
як буде тут - незрозуміло, це приватний банк, але ру-доля там є
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Додано: Пон 28 лют, 2022 14:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
в приложухе % типа капнули, но на карты не зачислены пока. бачит око, да зуб неймёт...
а шо делать?
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хорошие новости:
Сегодня с разных дебеток: пополнила счет мобильного (зачислилось мгновенно), толкнула на карту Мони (несколько минут), СЭПнула на УкрСиб (чуть больше часа).
Напрягающие новости:
Проценты нарисованы, но к балансу не прибавлены. На погашенной кредитке пишется что нужен минимальный платеж 0,01 грн, забросила 1 копейку - не помогло, бросила 10 грн - всё так же. Напрягает.
Но в общем, похоже что пациент скорее жив, чем мертв и это радует.
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня пока ничего нигде ). Только 5 грн сняли за смс информирование.
Интересно, что будет с категориями.
З.Ы. Зачислили. Пока виртуально.
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 28 лют, 2022 15:58
Oberon
в выписке есть, но реально на дебетку и кредитку пока не зачислены.
а шо делать?
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:05
Важлива інформація
При виїзді за кордон обов'язково повідомляйте банк, аби забезпечити можливість роботи Вашої картки та розрахунків.
Повідомити про це можна у наших чат-ботах:
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Viber:
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Додано: Пон 28 лют, 2022 17:19
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