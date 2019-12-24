RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:09

  _PORT_UA написав:Насколько может коснуться Форвард банк заявление НБУ о приостановке работы всех российских банков? Сбербанк, тот что переименовался вроде всё.Как с Форвардом будет?


наразі НБУ зарізав ру-банки, що мають безпоседедню частку держави-агресора

як буде тут - незрозуміло, це приватний банк, але ру-доля там є

https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 220101.pdf
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12710
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 14:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

в приложухе % типа капнули, но на карты не зачислены пока. бачит око, да зуб неймёт...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6753
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5775 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:25

чик
У меня уже зачислили, смотрел по выписке.
Oberon
 
Повідомлень: 218
З нами з: 15.09.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хорошие новости:
Сегодня с разных дебеток: пополнила счет мобильного (зачислилось мгновенно), толкнула на карту Мони (несколько минут), СЭПнула на УкрСиб (чуть больше часа).
Напрягающие новости:
Проценты нарисованы, но к балансу не прибавлены. На погашенной кредитке пишется что нужен минимальный платеж 0,01 грн, забросила 1 копейку - не помогло, бросила 10 грн - всё так же. Напрягает.

Но в общем, похоже что пациент скорее жив, чем мертв и это радует.
Зображення
Pancir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 28.04.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня пока ничего нигде ). Только 5 грн сняли за смс информирование.
Интересно, что будет с категориями.
З.Ы. Зачислили. Пока виртуально.
Hella
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Pancir написав:На погашенной кредитке пишется что нужен минимальный платеж 0,01 грн, забросила 1 копейку - не помогло, бросила 10 грн - всё так же. Напрягает.
Погашение отобразится ток на след. опердн., а баланс на кредитке д.б. увел-ся на эти 10.01.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 15:58

Oberon
в выписке есть, но реально на дебетку и кредитку пока не зачислены.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6753
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5775 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:05

Важлива інформація

При виїзді за кордон обов'язково повідомляйте банк, аби забезпечити можливість роботи Вашої картки та розрахунків.


Повідомити про це можна у наших чат-ботах:

Telegram: https://is.gd/c1K0cU
Viber: https://is.gd/eQ2sNY
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12710
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:19

  Amethyst написав:Погашение отобразится ток на след. опердн., а баланс на кредитке д.б. увел-ся на эти 10.01.

Я одну копейку вчера в 7 утра бросила. И ожидала зачисление сегодня. Но да, это ж воскресенье было. Спасибо что напомнили про опердн. От нервотрепки голова очень плохо варит сейчас.
Pancir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 28.04.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 161, 162, 163
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1622 270522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 16:26
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 5, 6, 7
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
62 16408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 15:54
Amethyst
О.Bank 1 ... 84, 85, 86
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
852 55779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 15:29
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (3059)
28.02.2022 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.