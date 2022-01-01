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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

они и раньше по полдня обновлялись
те же проценты 1го числа и тп
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:20

  Sergion написав:Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится

А вы тяните Фарсом, так гроши всегда доступны на карте
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:41

  Sergion написав:Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится

Более того!
Сделал СЭП С альфы, баланс не изменился, а перевод со знаком минус.... как снятие.
Ждем завтрашнего дня?
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