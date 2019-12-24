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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:04
они и раньше по полдня обновлялись
те же проценты 1го числа и тп
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
- 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
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Додано: Пон 28 лют, 2022 19:20
Sergion написав:
Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится
А вы тяните Фарсом, так гроши всегда доступны на карте
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:41
Sergion написав:
Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится
Более того!
Сделал СЭП С альфы, баланс не изменился, а перевод со знаком минус.... как снятие.
Ждем завтрашнего дня?
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pfauter
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:20
pfauter написав: Sergion написав:
Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится
Более того!
Сделал СЭП С альфы, баланс не изменился, а перевод со знаком минус.... как снятие.
Ждем завтрашнего дня?
Аналогічно СЕП з мінусом
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wolt450
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Додано: Вів 01 бер, 2022 00:38
С марта месяца пропал кэшбек - "у вас нет карт с кэшбеком".
Пенсионная и обычная дебетовая. Сюрприз, не сказать, что приятный.
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Hella
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Додано: Вів 01 бер, 2022 00:40
Hella написав:
С марта месяца пропал кэшбек - "у вас нет карт с кэшбеком".
Пенсионная и обычная дебетовая. Сюрприз, не сказать, что приятный.
у меня на коко кредит та же фигня…
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AlexSV
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Додано: Вів 01 бер, 2022 00:41
Может, это просто ночное недоразумение и завтра все исправят
?
З.Ы. Баланс кэшбека светится, интересно, как его можно будет вывести.
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Hella
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Додано: Вів 01 бер, 2022 01:03
В ПУМБе еще в пятницу пропал кешбек
Полагаю, в ближайшее время не до кэшбека им всем.
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mikos
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Додано: Вів 01 бер, 2022 01:14
В Альфе появился. Такой же, как в прошлом месяце. 0,75 на дебетовую за еду лучше, чем ничего. Ну и еще по мелочи.
А вот Сильпо персональные предложения снимает. Осталось 3 до 3 марта и все. Нового ничего.
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Hella
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