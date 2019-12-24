RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

они и раньше по полдня обновлялись
те же проценты 1го числа и тп
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 29.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:20

  Sergion написав:Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится

А вы тяните Фарсом, так гроши всегда доступны на карте
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1900
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:41

  Sergion написав:Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится

Более того!
Сделал СЭП С альфы, баланс не изменился, а перевод со знаком минус.... как снятие.
Ждем завтрашнего дня?
pfauter
 
Повідомлень: 315
З нами з: 06.01.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:20

  pfauter написав:
  Sergion написав:Остатки вообще не обновляются. Кинул на Форвард чуток денег - в выписке есть, по факту нет - между картами не переводится

Более того!
Сделал СЭП С альфы, баланс не изменился, а перевод со знаком минус.... как снятие.
Ждем завтрашнего дня?

Аналогічно СЕП з мінусом
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 07.12.10
Подякував: 12 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 00:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

С марта месяца пропал кэшбек - "у вас нет карт с кэшбеком".
Пенсионная и обычная дебетовая. Сюрприз, не сказать, что приятный.
Hella
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 00:40

Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:С марта месяца пропал кэшбек - "у вас нет карт с кэшбеком".
Пенсионная и обычная дебетовая. Сюрприз, не сказать, что приятный.
у меня на коко кредит та же фигня…
AlexSV
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 00:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Может, это просто ночное недоразумение и завтра все исправят :)?
З.Ы. Баланс кэшбека светится, интересно, как его можно будет вывести.
Hella
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 01:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

В ПУМБе еще в пятницу пропал кешбек :)
Полагаю, в ближайшее время не до кэшбека им всем.
mikos
 
Повідомлень: 175
З нами з: 07.06.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 01:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

В Альфе появился. Такой же, как в прошлом месяце. 0,75 на дебетовую за еду лучше, чем ничего. Ну и еще по мелочи.

А вот Сильпо персональные предложения снимает. Осталось 3 до 3 марта и все. Нового ничего.
Hella
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 25.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:24

Баланс по картах в ІБ показує невірний

вчора банк нарахував % на залишок, викинув їх на іншу карту
станом на сьогодні показує

15 111.16 ₴

але,
в виписці станом на 01.03.2022 - 15К
дивина
---

секції КБ за березень - відсутні
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 01 бер, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 60616263>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, ingtrans, sergia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 161, 162, 163
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1629 272794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 08:42
chipmunk
А-Банк 1 ... 1981, 1982, 1983
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19823 3365377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 08:28
greenozon
О.Bank 1 ... 84, 85, 86
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
853 56216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 23:20
mihasik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.