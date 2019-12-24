Кардпроцессинг хромает, нема синхры.
А чей он? Тож еуропейских аХцЫонЕроФ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
% начислили, скинул лишние с кредитной на дебетку вроде норм, а сча апять лишние на дебет рисуют. по кешбеку пишут, шо действующие карты неучаствуют, надо открыть новые пойдут на полку...
а шо делать?
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