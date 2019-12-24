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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Баланс по картах в ІБ показує невірний
Кардпроцессинг хромает, нема синхры.
А чей он? Тож еуропейских аХцЫонЕроФ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

% начислили, скинул лишние с кредитной на дебетку вроде норм, а сча апять лишние на дебет рисуют. по кешбеку пишут, шо действующие карты неучаствуют, надо открыть новые :o пойдут на полку...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:08

на дебетке не хватает 13т
sergia
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