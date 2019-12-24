Кардпроцессинг хромает, нема синхры.
А чей он? Тож еуропейских аХцЫонЕроФ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
% начислили, скинул лишние с кредитной на дебетку вроде норм, а сча апять лишние на дебет рисуют. по кешбеку пишут, шо действующие карты неучаствуют, надо открыть новые пойдут на полку...
а шо делать?
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:19
як отримати готівку
Колеги!
Повідомляємо, що наразі з’явилась можливість отримати готівку на АЗК ОККО та у мережах супермаркетів Фора та Сільпо.
Для зняття готівки достіпні суми до 6000 грн одним чеком.
Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-які товари на АЗК або в супермаркеті і повідомити касира, яку суму необхідно зняти.
Кількість чеків не обмежена.
Готівка надається за її наявності у всіх працюючих АЗК або супермаркетах.
никому не верю
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:22
Свіжі новини від банку
коротко - усі акції призупинені до заверешння ВІЙНИ
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Про припинення дії акцій за картковими продуктами
Про припинення дії акцій за картковими продуктами
Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 01.03.2022 р. припиняється дія маркетингових акцій та програм лояльності за картковими продуктами АТ «БАНК ФОРВАРД»:
- акція «Знімай безкоштовно Авторська картка Gold»
- акція «Welcome бонус» Virtual Card»
- акція «Календар кешбек»
- програма лояльності «Кльована вигода»
Як тільки ситуація в країні стабілізується, усі акції та програми лояльності буде повернено.
Зберігайте спокій та бережіть себе!
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
Джерело:
http://lx4.me/c/itaLRwd6 надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скунс в своем репертуаре
Додано: Вів 01 бер, 2022 10:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кредитные каникулы банк не собирается делать?
Додано: Вів 01 бер, 2022 12:39
Додано: Вів 01 бер, 2022 13:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
А на Скунса сегодня никто СЭП не отправлял? В 9 часов отправили и ни ответа, ни привета. В другие банки уже всё давно пришло.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как я понимаю, проценты задвоились почему-то и я вывел двойную сумму. Как сильно меня накажут? Не вижу в тарифах по овердрафту что-то ничего.
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