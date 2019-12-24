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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Баланс по картах в ІБ показує невірний
Кардпроцессинг хромает, нема синхры.
А чей он? Тож еуропейских аХцЫонЕроФ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

% начислили, скинул лишние с кредитной на дебетку вроде норм, а сча апять лишние на дебет рисуют. по кешбеку пишут, шо действующие карты неучаствуют, надо открыть новые :o пойдут на полку...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:19

як отримати готівку

Колеги!

Повідомляємо, що наразі з’явилась можливість отримати готівку на АЗК ОККО та у мережах супермаркетів Фора та Сільпо.

Для зняття готівки достіпні суми до 6000 грн одним чеком.

Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-які товари на АЗК або в супермаркеті і повідомити касира, яку суму необхідно зняти.

Кількість чеків не обмежена.

Готівка надається за її наявності у всіх працюючих АЗК або супермаркетах.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:22

Свіжі новини від банку
коротко - усі акції призупинені до заверешння ВІЙНИ

https://www.forward-bank.com/press-cent ... roduktami/
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Про припинення дії акцій за картковими продуктами

Про припинення дії акцій за картковими продуктами
 
Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 01.03.2022 р. припиняється дія маркетингових акцій та програм лояльності за картковими продуктами АТ «БАНК ФОРВАРД»:
-              акція  «Знімай безкоштовно Авторська картка Gold»
-              акція «Welcome бонус» Virtual Card»
-              акція «Календар кешбек»
-              програма лояльності «Кльована вигода»
Як тільки ситуація в країні стабілізується, усі акції та програми лояльності буде повернено.
Зберігайте спокій та бережіть себе!

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... roduktami/
http://lx4.me/c/itaLRwd6 надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скунс в своем репертуаре :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кредитные каникулы банк не собирается делать?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:39

  WallNutPen написав:Скунс в своем репертуаре :(

Спасибо и на том, что платежи ходят и все четко
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. viber://pa?chatURI=Obankua&context=02533740 +100 грн Obank
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

А на Скунса сегодня никто СЭП не отправлял? В 9 часов отправили и ни ответа, ни привета. В другие банки уже всё давно пришло.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как я понимаю, проценты задвоились почему-то и я вывел двойную сумму. Как сильно меня накажут? Не вижу в тарифах по овердрафту что-то ничего.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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