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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:45
sens написав:
Колеги!
Повідомляємо, що наразі з’явилась можливість отримати готівку на АЗК ОККО та у мережах супермаркетів Фора та Сільпо.
Для зняття готівки достіпні суми до 6000 грн одним чеком.
Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-які товари на АЗК або в супермаркеті і повідомити касира, яку суму необхідно зняти.
Кількість чеків не обмежена.
Готівка надається за її наявності у всіх працюючих АЗК або супермаркетах.
А какая комиссия будет, если снимать в Сильпо с В5?
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serzh
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07
serzh
1% за власні
а кредитних у вас немає.
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Вів 01 бер, 2022 14:35
wtf
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