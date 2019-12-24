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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:45

  sens написав:Колеги!

Повідомляємо, що наразі з’явилась можливість отримати готівку на АЗК ОККО та у мережах супермаркетів Фора та Сільпо.

Для зняття готівки достіпні суми до 6000 грн одним чеком.

Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-які товари на АЗК або в супермаркеті і повідомити касира, яку суму необхідно зняти.

Кількість чеків не обмежена.

Готівка надається за її наявності у всіх працюючих АЗК або супермаркетах.



А какая комиссия будет, если снимать в Сильпо с В5?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07

serzh
1% за власні
а кредитних у вас немає.
KVV
 
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