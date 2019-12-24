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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 бер, 2022 14:45
sens написав:
Колеги!
Повідомляємо, що наразі з’явилась можливість отримати готівку на АЗК ОККО та у мережах супермаркетів Фора та Сільпо.
Для зняття готівки достіпні суми до 6000 грн одним чеком.
Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-які товари на АЗК або в супермаркеті і повідомити касира, яку суму необхідно зняти.
Кількість чеків не обмежена.
Готівка надається за її наявності у всіх працюючих АЗК або супермаркетах.
А какая комиссия будет, если снимать в Сильпо с В5?
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serzh
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07
serzh
1% за власні
а кредитних у вас немає.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:23
Monk23 написав:
Как я понимаю, проценты задвоились почему-то и я вывел двойную сумму. Как сильно меня накажут? Не вижу в тарифах по овердрафту что-то ничего.
Проценты за овердрафт не предусмотрены.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 18:17
У меня с картами было так. Вчера по картам КоКо в Форвард Онлайн отображалось по 15000 грн, но в выписке уже отображалось начисление процентов. Попереводил суммы процентов на другую карту, при этом в смсках об операции почему-то писалось, что сумма перевода такая-то, но остаток все равно 15000, хотя я только что сбросил проценты. В Форвард Онлайн отображалось правильно.
Сегодня утром получил смски с начислением процентов, так пишет, что зачисление процентов на такую-то сумму, но остаток пишет 15000+сумма процентов. При этом в Форвард Онлайн указано по 15000 грн ровно. Это просто какой-то глюк, и нет повода для переживаний насчет превышения 15000 грн?
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