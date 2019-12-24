RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:45

  sens написав:Колеги!

Повідомляємо, що наразі з’явилась можливість отримати готівку на АЗК ОККО та у мережах супермаркетів Фора та Сільпо.

Для зняття готівки достіпні суми до 6000 грн одним чеком.

Щоб зняти необхідну суму, потрібно придбати будь-які товари на АЗК або в супермаркеті і повідомити касира, яку суму необхідно зняти.

Кількість чеків не обмежена.

Готівка надається за її наявності у всіх працюючих АЗК або супермаркетах.



А какая комиссия будет, если снимать в Сильпо с В5?
serzh
 
Повідомлень: 78
З нами з: 02.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:07

serzh
1% за власні
а кредитних у вас немає.
KVV
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:23

  Monk23 написав:Как я понимаю, проценты задвоились почему-то и я вывел двойную сумму. Как сильно меня накажут? Не вижу в тарифах по овердрафту что-то ничего.


Проценты за овердрафт не предусмотрены.
Kevin
 
Повідомлень: 552
З нами з: 24.09.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:17

У меня с картами было так. Вчера по картам КоКо в Форвард Онлайн отображалось по 15000 грн, но в выписке уже отображалось начисление процентов. Попереводил суммы процентов на другую карту, при этом в смсках об операции почему-то писалось, что сумма перевода такая-то, но остаток все равно 15000, хотя я только что сбросил проценты. В Форвард Онлайн отображалось правильно.
Сегодня утром получил смски с начислением процентов, так пишет, что зачисление процентов на такую-то сумму, но остаток пишет 15000+сумма процентов. При этом в Форвард Онлайн указано по 15000 грн ровно. Это просто какой-то глюк, и нет повода для переживаний насчет превышения 15000 грн?
candidat
 
Повідомлень: 998
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 20:39

Форвард вы просто пидарасы. В 11.20 вам зашли деньги. Хотел загасить текущую задолженность. Вы эти деньги списали х.з. куда. В выписке только списание. Пополнений нет. В поддержке одни амёбы. Но так как мой долг примерно равен спизженым деньгам. Идите нахуй.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 18.05.16
Подякував: 359 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:44

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Баланс по картах в ІБ показує невірний
Кардпроцессинг хромает, нема синхры.
А чей он? Тож еуропейских аХцЫонЕроФ?

Ога, еуропейських. Тільки час мацковскій.
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6695
З нами з: 04.06.09
Подякував: 830 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:35

candidat
уже всё правильно отображается.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6756
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5777 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 61626364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 207, 208, 209
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
2083 663455
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 00:31
ol_zy
Альфа-Банк 1 ... 163, 164, 165
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1649 276312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 23:33
vililit
О.Bank 1 ... 84, 85, 86
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
856 56903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 бер, 2022 15:37
S i m

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.