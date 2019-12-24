На вхід - банка приймає. Але на вихід - не випускає (p2p).
CЕП - випускає? Є успішні кейси?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 10:19
На вхід - банка приймає. Але на вихід - не випускає (p2p).
CЕП - випускає? Є успішні кейси?
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Додано: Сер 02 бер, 2022 10:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Альфою можна потягти, а от на інші банки (приват, ідею, аккорд) не міг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Без паніки!
Вчорашній СЕП сьогодні прийшов, Форвард працює!
Удачі йому та всій банківській системі, Перемоги та міцного здоров'я усім нам!!!
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