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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:19

На вхід - банка приймає. Але на вихід - не випускає (p2p).

CЕП - випускає? Є успішні кейси?
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:На вхід - банка приймає. Але на вихід - не випускає (p2p).

Альфою можна потягти, а от на інші банки (приват, ідею, аккорд) не міг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Без паніки!
Вчорашній СЕП сьогодні прийшов, Форвард працює!
Удачі йому та всій банківській системі, Перемоги та міцного здоров'я усім нам!!!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:15

  Ой+ написав:
  jay2004 написав:На вхід - банка приймає. Але на вихід - не випускає (p2p).

Альфою можна потягти, а от на інші банки (приват, ідею, аккорд) не міг.
Тянучкою з альфи не випускає :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:15

  V2 написав:Без паніки!
Вчорашній СЕП сьогодні прийшов, Форвард працює!
Удачі йому та всій банківській системі, Перемоги та міцного здоров'я усім нам!!!

У мене сьогоднішній сеп, який вийшов з аваля в 8.22 не зайшов. В Альфу наступний сеп з того ж Авалю, який вийшов в 8.23, зайшов в 9.02. В Форварді грошей не знаходять. І що робити?
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підтримка каже, що на перекази є обмеження 1000 ₴ на добу, сукі :evil:
extreme_lviv_ua
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extreme_lviv_ua
СЭП?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:29

  Vorlon написав:extreme_lviv_ua
СЭП?
За нього не питав, думаю, що працює, принаймні вчора працював.

UPD: СЕП працює
extreme_lviv_ua
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