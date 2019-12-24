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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:01

как-то странно все в банке. Вывел кешбек вечера 136 грн, все зачислилось, сегодня проверю, со счета ровно 100-ка с копейками исчезла в неизвестном направлении.
Может конечно 1-го у них какие-то неправильные цифры были, а сейчас исправили.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:25

Заблокироваш дебетки перед выездом. Теперь поддержка форварда Андрей Блудов требует физической карты на руках. Звоню с финансового номера! Карточки остались дома. Это что за безпредел? Остаться без денег в такое время
arkavs
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