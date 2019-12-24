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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:01
как-то странно все в банке. Вывел кешбек вечера 136 грн, все зачислилось, сегодня проверю, со счета ровно 100-ка с копейками исчезла в неизвестном направлении.
Может конечно 1-го у них какие-то неправильные цифры были, а сейчас исправили.
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sergia
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Додано: Сер 02 бер, 2022 18:25
Заблокироваш дебетки перед выездом. Теперь поддержка форварда Андрей Блудов требует физической карты на руках. Звоню с финансового номера! Карточки остались дома. Это что за безпредел? Остаться без денег в такое время
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arkavs
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