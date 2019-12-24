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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:01

как-то странно все в банке. Вывел кешбек вечера 136 грн, все зачислилось, сегодня проверю, со счета ровно 100-ка с копейками исчезла в неизвестном направлении.
Может конечно 1-го у них какие-то неправильные цифры были, а сейчас исправили.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:25

Заблокировал дебетки перед выездом. Теперь для разблокировки поддержка форварда Андрей Блудов требует физической карты на руках. Звоню с финансового номера! Остальные персональные данные даже не спрашивают! Карточки остались дома. Это что за безпредел? Остаться без денег в такое время. Скиньте пожалуйста ссылку на цедулу в НБУ
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:50

arkavs
було, шо не мог найти две карты, их кредитку и приватовскую уни. сразу обе блоканул через приложухи. потом нашлись, но если приватовскую можно разблокировать самому, то этим пришлось звонить на гл с финномера, говорить "слово" и номер карты - иначе дистанционно никак...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:29

  чик написав:arkavs
було, шо не мог найти две карты, их кредитку и приватовскую уни. сразу обе блоканул через приложухи. потом нашлись, но если приватовскую можно разблокировать самому, то этим пришлось звонить на гл с финномера, говорить "слово" и номер карты - иначе дистанционно никак...

Так именно так все и делаю - звоню с фин номера. До секретного слова даже не доходит. Отказываются разблокировать под предлогом, что карта не руках. Просто безпредел, пользуясь безнаказанностью в текущей ситуации
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

02.03.2022


АТ «БАНК ФОРВАРД» запроваджує кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб, які мають фінансові труднощі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Відповідно до рішення банку, з 24.02.2022 р. та упродовж дії воєнного стану в Україні, банк  не вимагатиме внесення обов’язкових щомісячних платежів по кредитах та кредитних картках.

Підвищені відсотки та будь-які штрафні санкції не нараховуються, а термін дії карток продовжено.

У разі,  якщо поточний матеріальний стан позичальника дозволятиме, прохання поставитися з розумінням та своєчасно робити платежі. Це допоможе фінансової системі України зберегти стабільність у період воєнного стану.

Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, у випадку невнесення  обов’язкового платежу, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.

Зберігайте спокій та вірте в Україну та її Збройні сили!



На ГЛ хотел уточнить подробности (будет ли это задолженность в льготном периоде), пока не дозвонился..
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:50

Зайшов плановий депозитний бонус на "Поточний рахунок +++ "
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:43

Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:50

  Striker написав:Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?

синХра +30..60мин :(
Amethyst
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