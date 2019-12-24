как-то странно все в банке. Вывел кешбек вечера 136 грн, все зачислилось, сегодня проверю, со счета ровно 100-ка с копейками исчезла в неизвестном направлении.
Может конечно 1-го у них какие-то неправильные цифры были, а сейчас исправили.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 18:01
как-то странно все в банке. Вывел кешбек вечера 136 грн, все зачислилось, сегодня проверю, со счета ровно 100-ка с копейками исчезла в неизвестном направлении.
Может конечно 1-го у них какие-то неправильные цифры были, а сейчас исправили.
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:25
Заблокировал дебетки перед выездом. Теперь для разблокировки поддержка форварда Андрей Блудов требует физической карты на руках. Звоню с финансового номера! Остальные персональные данные даже не спрашивают! Карточки остались дома. Это что за безпредел? Остаться без денег в такое время. Скиньте пожалуйста ссылку на цедулу в НБУ
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:50
arkavs
було, шо не мог найти две карты, их кредитку и приватовскую уни. сразу обе блоканул через приложухи. потом нашлись, но если приватовскую можно разблокировать самому, то этим пришлось звонить на гл с финномера, говорить "слово" и номер карты - иначе дистанционно никак...
а шо делать?
Додано: Чет 03 бер, 2022 00:29
Так именно так все и делаю - звоню с фин номера. До секретного слова даже не доходит. Отказываются разблокировать под предлогом, что карта не руках. Просто безпредел, пользуясь безнаказанностью в текущей ситуации
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
На ГЛ хотел уточнить подробности (будет ли это задолженность в льготном периоде), пока не дозвонился..
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:50
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:43
Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?
Додано: Чет 03 бер, 2022 13:50
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:23
Не совсем. Завтра - да - все будет правильно. А сегодня будет до конца дня висеть с минусом. У меня так уже 3-4 раза было за последние дни. На утро все устаканивается
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:39
...но траты с карты будут доступны через 30..60 мин после отображения СЭПа на картсчете. А сам баланс абы як отображается, а типа в 1м часу ночи устаканивается
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