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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 бер, 2022 18:25
Заблокировал дебетки перед выездом. Теперь для разблокировки поддержка форварда Андрей Блудов требует физической карты на руках. Звоню с финансового номера! Остальные персональные данные даже не спрашивают! Карточки остались дома. Это что за безпредел? Остаться без денег в такое время. Скиньте пожалуйста ссылку на цедулу в НБУ
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arkavs
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Додано: Сер 02 бер, 2022 20:50
arkavs
було, шо не мог найти две карты, их кредитку и приватовскую уни. сразу обе блоканул через приложухи. потом нашлись, но если приватовскую можно разблокировать самому, то этим пришлось звонить на гл с финномера, говорить "слово" и номер карты - иначе дистанционно никак...
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 03 бер, 2022 00:29
чик написав:arkavs
було, шо не мог найти две карты, их кредитку и приватовскую уни. сразу обе блоканул через приложухи. потом нашлись, но если приватовскую можно разблокировать самому, то этим пришлось звонить на гл с финномера, говорить "слово" и номер карты - иначе дистанционно никак...
Так именно так все и делаю - звоню с фин номера. До секретного слова даже не доходит. Отказываются разблокировать под предлогом, что карта не руках. Просто безпредел, пользуясь безнаказанностью в текущей ситуации
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arkavs
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:39
02.03.2022
АТ «БАНК ФОРВАРД» запроваджує кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб, які мають фінансові труднощі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
Відповідно до рішення банку, з 24.02.2022 р. та упродовж дії воєнного стану в Україні, банк не вимагатиме внесення обов’язкових щомісячних платежів по кредитах та кредитних картках.
Підвищені відсотки та будь-які штрафні санкції не нараховуються, а термін дії карток продовжено.
У разі, якщо поточний матеріальний стан позичальника дозволятиме, прохання поставитися з розумінням та своєчасно робити платежі. Це допоможе фінансової системі України зберегти стабільність у період воєнного стану.
Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, у випадку невнесення обов’язкового платежу, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.
Зберігайте спокій та вірте в Україну та її Збройні сили!
На ГЛ хотел уточнить подробности (будет ли это задолженность в льготном периоде), пока не дозвонился..
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 03 бер, 2022 12:50
Зайшов плановий депозитний бонус на "Поточний рахунок +++ "
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greenozon
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:43
Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?
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Striker
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Додано: Чет 03 бер, 2022 13:50
Striker написав:
Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?
синХра +30..60мин
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Amethyst
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:23
Amethyst написав: Striker написав:
Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?
синХра +30..60мин
Не совсем. Завтра - да - все будет правильно. А сегодня будет до конца дня висеть с минусом. У меня так уже 3-4 раза было за последние дни. На утро все устаканивается
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WallNutPen
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Додано: Чет 03 бер, 2022 14:39
WallNutPen написав: Amethyst написав: Striker написав:
Зашел СЭП на Пенсионку со знаком минус. В выписке есть, на карте нет. Ждать до завтра?
синХра +30..60мин
Не совсем. Завтра - да - все будет правильно. А сегодня будет до конца дня висеть с минусом. У меня так уже 3-4 раза было за последние дни. На утро все устаканивается
...но траты с карты будут доступны через 30..60 мин после отображения СЭПа на картсчете. А сам баланс абы як отображается, а типа в 1м часу ночи устаканивается
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:09
Продлил ли банк льготный период, есть ли информация?
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Daswer
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