Forward Bank запроваджує кредитні канікули для клієнтів
АТ «БАНК ФОРВАРД» запроваджує кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб, які мають фінансові труднощі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
Відповідно до рішення банку, з 24.02.2022 р. та упродовж дії воєнного стану в Україні, банк не вимагатиме внесення обов’язкових щомісячних платежів по кредитах та кредитних картках.
Підвищені відсотки та будь-які штрафні санкції не нараховуються, а термін дії карток продовжено.
У разі, якщо поточний матеріальний стан позичальника дозволятиме, прохання поставитися з розумінням та своєчасно робити платежі. Це допоможе фінансової системі України зберегти стабільність у період воєнного стану.
Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, у випадку невнесення обов’язкового платежу, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.
Зберігайте спокій та вірте в Україну та її Збройні сили!
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
Джерело: