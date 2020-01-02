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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:10

  Daswer написав:Продлил ли банк льготный период, есть ли информация?

Forward Bank запроваджує кредитні канікули для клієнтів

АТ «БАНК ФОРВАРД» запроваджує кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб, які мають фінансові труднощі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
Відповідно до рішення банку, з 24.02.2022 р. та упродовж дії воєнного стану в Україні, банк не вимагатиме внесення обов’язкових щомісячних платежів по кредитах та кредитних картках.
Підвищені відсотки та будь-які штрафні санкції не нараховуються, а термін дії карток продовжено.
У разі, якщо поточний матеріальний стан позичальника дозволятиме, прохання поставитися з розумінням та своєчасно робити платежі. Це допоможе фінансової системі України зберегти стабільність у період воєнного стану.
Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, у випадку невнесення обов’язкового платежу, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.
Зберігайте спокій та вірте в Україну та її Збройні сили!

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... a-klintiv/
http://lx4.me/c/itaLRwd6 надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!
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есть риск

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