Daswer написав:Продлил ли банк льготный период, есть ли информация?
Forward Bank запроваджує кредитні канікули для клієнтів
АТ «БАНК ФОРВАРД» запроваджує кредитні канікули для клієнтів - фізичних осіб, які мають фінансові труднощі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Відповідно до рішення банку, з 24.02.2022 р. та упродовж дії воєнного стану в Україні, банк не вимагатиме внесення обов’язкових щомісячних платежів по кредитах та кредитних картках. Підвищені відсотки та будь-які штрафні санкції не нараховуються, а термін дії карток продовжено. У разі, якщо поточний матеріальний стан позичальника дозволятиме, прохання поставитися з розумінням та своєчасно робити платежі. Це допоможе фінансової системі України зберегти стабільність у період воєнного стану. Кредитні канікули розпочинаються в автоматичному режимі, у випадку невнесення обов’язкового платежу, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку. Зберігайте спокій та вірте в Україну та її Збройні сили!
http://lx4.me/c/itaLRwd6 надішли його друзям та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! Обмежень по заробітку немає!
Очевидно, что банк ввел меры типичные для банка, который скоро прикроют.
Все прозрение началось с момента, что пне то просто нужно было помочь близким в Харькове! Там 1000грн ничто на человека! Пришлось мучатся, через несколько карт прокидывать! Такие ограничение - тупое издевательство в данное время!
Уже использовал несколько карт для вывода P2P, но так выводит придется несколько дней, а хочется, чтобы "сейчас".
В общем СЕП-нул остаток, надеюсь дойдет.
Сейчас официально банки работают без выходных! Надеюсь завтра дойдет остаток, если конечно Форвар-Банк может сделать "все по своему".
Банку, честно после пережитого крайне негативного опыта, скажу Банк-Форвард На№уй!
В Харькове людям продукты привозят, и только в ограниченное время их возможно приобрести, а вы мне тут по 1000грн даете возможность переводить? Как можно успеть вовремя перевести нужную сумму?