Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:08

Тут "конфисковать" думаю уже нечего.

Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...

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