RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:08

Тут "конфисковать" думаю уже нечего.
Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Личный кабинет веб версия уже висит.Очень интересно...
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:36

  Striker написав:
  jay2004 написав:Юзайте СЕП, пока не прикрыли краник.

Сегодня один отправил раньше 17 - не ушел. Та и по регламенту СЭП в Форварде уже не имеет смысла отправлять раньше понедельника.


чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12779
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:49

  greenozon написав:
  Striker написав:
  jay2004 написав:Юзайте СЕП, пока не прикрыли краник.

Сегодня один отправил раньше 17 - не ушел. Та и по регламенту СЭП в Форварде уже не имеет смысла отправлять раньше понедельника.


чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні

Угуу, в выходные, но понедельником
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:50

  greenozon написав:
  Striker написав:
  jay2004 написав:Юзайте СЕП, пока не прикрыли краник.

Сегодня один отправил раньше 17 - не ушел. Та и по регламенту СЭП в Форварде уже не имеет смысла отправлять раньше понедельника.


чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні

Вы когда читали про выходные не обратили внимания о каких выходных речь?
Выходные 5-6 марта остаются выходными. Отменили для банков только выходные 7 марта (раньше был предусмотрен перенос с 12 марта) и 8 марта (праздничный день).
Оригинал тут https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-p ... idnih-dniv
WallNutPen
 
Повідомлень: 26
З нами з: 08.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 169, 170, 171
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1709 290675
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 бер, 2022 21:46
WallNutPen
О.Bank 1 ... 85, 86, 87
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
865 58954
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 бер, 2022 20:57
ВIВ
Райффайзен Банк 1 ... 5, 6, 7
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
63 17112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 бер, 2022 09:52
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.