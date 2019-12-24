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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:08

Тут "конфисковать" думаю уже нечего.
Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Личный кабинет веб версия уже висит.Очень интересно...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:36

  Striker написав:
  jay2004 написав:Юзайте СЕП, пока не прикрыли краник.

Сегодня один отправил раньше 17 - не ушел. Та и по регламенту СЭП в Форварде уже не имеет смысла отправлять раньше понедельника.


чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:49

  greenozon написав:
  Striker написав:
  jay2004 написав:Юзайте СЕП, пока не прикрыли краник.

Сегодня один отправил раньше 17 - не ушел. Та и по регламенту СЭП в Форварде уже не имеет смысла отправлять раньше понедельника.


чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні

Угуу, в выходные, но понедельником
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:50

  greenozon написав:
  Striker написав:
  jay2004 написав:Юзайте СЕП, пока не прикрыли краник.

Сегодня один отправил раньше 17 - не ушел. Та и по регламенту СЭП в Форварде уже не имеет смысла отправлять раньше понедельника.


чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні

Вы когда читали про выходные не обратили внимания о каких выходных речь?
Выходные 5-6 марта остаются выходными. Отменили для банков только выходные 7 марта (раньше был предусмотрен перенос с 12 марта) и 8 марта (праздничный день).
Оригинал тут https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-p ... idnih-dniv
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:49

WallNutPen

Толку мусолить? Банк занимается "брехней" публикациями на своем сайте. Ограничения на транзакцию в 1000грн - оказываются ограничениями на транзакцию в 1000грн в сутки.

Банку насрать Брехня или полу Брехня...

Как писали ранее банк-скунс... в своем репертуаре.

Выводите свои денежки из банка как можно быстрее.... А то будете ждать от ФГВФО привета долго...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:57

А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:01

  sergia написав:А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.

Без понятий... До рабочих банкоматов не успел добраться сегодня... Психанул все сепнул.

Сейчас денежка может пригодится, а ФГВФО ждать еще придется, так что шустро выводите денежку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 03:11

А чому коко кредиткою не можна скористатися за рахунок кредитних коштів на поповнення мобільного або на армію.

Навіть гривню не знімає.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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