Тут "конфисковать" думаю уже нечего.
Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:08
Тут "конфисковать" думаю уже нечего.
Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Личный кабинет веб версия уже висит.Очень интересно...
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:36
чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:49
Угуу, в выходные, но понедельником
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:50
Вы когда читали про выходные не обратили внимания о каких выходных речь?
Выходные 5-6 марта остаются выходными. Отменили для банков только выходные 7 марта (раньше был предусмотрен перенос с 12 марта) и 8 марта (праздничный день).
Оригинал тут
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:49
WallNutPen
Толку мусолить? Банк занимается "брехней" публикациями на своем сайте. Ограничения на транзакцию в 1000грн - оказываются ограничениями на транзакцию в 1000грн в сутки.
Банку насрать Брехня или полу Брехня...
Как писали ранее банк-скунс... в своем репертуаре.
Выводите свои денежки из банка как можно быстрее.... А то будете ждать от ФГВФО привета долго...
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:57
А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:01
Без понятий... До рабочих банкоматов не успел добраться сегодня... Психанул все сепнул.
Сейчас денежка может пригодится, а ФГВФО ждать еще придется, так что шустро выводите денежку.
Додано: Суб 05 бер, 2022 03:11
А чому коко кредиткою не можна скористатися за рахунок кредитних коштів на поповнення мобільного або на армію.
Навіть гривню не знімає.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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