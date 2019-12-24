Тут "конфисковать" думаю уже нечего.
Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:08
Тут "конфисковать" думаю уже нечего.
Разве что задолженности клиентов, но они же граждане Украины...
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Личный кабинет веб версия уже висит.Очень интересно...
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:36
чому? було оголошено що банки працюють навіть в вихідні дні
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:49
Угуу, в выходные, но понедельником
Додано: П'ят 04 бер, 2022 21:50
Вы когда читали про выходные не обратили внимания о каких выходных речь?
Выходные 5-6 марта остаются выходными. Отменили для банков только выходные 7 марта (раньше был предусмотрен перенос с 12 марта) и 8 марта (праздничный день).
Оригинал тут
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:49
WallNutPen
Толку мусолить? Банк занимается "брехней" публикациями на своем сайте. Ограничения на транзакцию в 1000грн - оказываются ограничениями на транзакцию в 1000грн в сутки.
Банку насрать Брехня или полу Брехня...
Как писали ранее банк-скунс... в своем репертуаре.
Выводите свои денежки из банка как можно быстрее.... А то будете ждать от ФГВФО привета долго...
Додано: П'ят 04 бер, 2022 22:57
А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:01
Без понятий... До рабочих банкоматов не успел добраться сегодня... Психанул все сепнул.
Сейчас денежка может пригодится, а ФГВФО ждать еще придется, так что шустро выводите денежку.
Додано: Суб 05 бер, 2022 03:11
А чому коко кредиткою не можна скористатися за рахунок кредитних коштів на поповнення мобільного або на армію.
Навіть гривню не знімає.
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Суб 05 бер, 2022 06:59
Лимит может есть, но его нет.
Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.
Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміти на зняття готівки у банкоматі та Р2Р-перекази у системі Інтернет банк Forward Online та перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» встановлено на рівні 1000 грн за одну транзакцію.
Заборонено видавати готівку з рахунків в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів.
Банки мають право здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних зобов’язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками.
Банки, що мають залишки валютних цінностей в касах на момент прийняття цієї постанови, мають право здійснити їх продаж клієнтам у межах цього залишку валютних цінностей.
Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень.
Офіційний курс зафіксовано на 24.02.2022.
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