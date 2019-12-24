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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 09:34
sergia написав:
А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.
Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:17
Striker написав:
Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.
Забирайте деньги из банки, скоро лавочку прикроют, деньги ждать будете пока ФГВФО расчехлится, а это будет не скоро...
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