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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 09:34
sergia написав:
А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.
Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.
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Striker
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Додано: Суб 05 бер, 2022 10:17
Striker написав:
Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.
Забирайте деньги из банки, скоро лавочку прикроют, деньги ждать будете пока ФГВФО расчехлится, а это будет не скоро...
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vpchelko
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Додано: Суб 05 бер, 2022 11:13
vpchelko написав: Striker написав:
Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.
Забирайте деньги из банки, скоро лавочку прикроют, деньги ждать будете пока ФГВФО расчехлится, а это будет не скоро...
Два фонда вывел. Вот ещё должны 201 грн прийти на Форвард. Дадут забрать? Ни копейки Рашикам!
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
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jay2004
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