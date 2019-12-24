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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 09:34

  sergia написав:А что у Форварда сейчас по снятию налички в чужих банкоматах, какой лимит?
Пару дней назад снимал для пробы небольшую сумму через ПБ - без проблем.

Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 10:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.


Забирайте деньги из банки, скоро лавочку прикроют, деньги ждать будете пока ФГВФО расчехлится, а это будет не скоро...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:13

  vpchelko написав:
  Striker написав:Снимал в банкомате Привата, по 1к с Visa (больше не дает) и максимум 5 раз.


Забирайте деньги из банки, скоро лавочку прикроют, деньги ждать будете пока ФГВФО расчехлится, а это будет не скоро...


Два фонда вывел. Вот ещё должны 201 грн прийти на Форвард. Дадут забрать? Ни копейки Рашикам!
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
jay2004
 
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