а если на карте 0 то будет в минус уходить за обслуживание или нет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34
Додано: Суб 05 бер, 2022 18:54
Обычно даа: будет в минус уходить за обслуживание.
еще и штраф за овер будет.
Но може сейчас отменили
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно
Кредитная карта от Пумб +100 грн. по ссылке: v.pumb.ua/bcZ7qJ
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:18
Банк в мирное время не работал в Сэп 23/7. Сегодня у БСУ выходной. То есть отправленный СЭП раньше понедельника не уйдет. В пятницу отправленный СЭП без проблем ушел и дошел. Кроме того на выходных с каждой карты вы можете по р2р стягивать по 1000 грн. с каждой карты и каждый день
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:25
Какой лимит по СЭП сейчас. Есть ограничения по сумме?
Кредитная карта от Пумб +100 грн. по ссылке: v.pumb.ua/bcZ7qJ
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Странно, ГЛ сказали ровно наоборот.
Даже если на счету 14 грн., то 15 не снимет.
Снимет если на счету от 15 до 999,99
Ну и в минус дебитка соответственно не уходит.
Спрашивал про штрафы за теховер (у меня на пенсионке после сниятий в банкомате и пересылок на другие карты держится баланс -10К ) - штраф за овер по дебитке отсутствует.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:36
Удаленного закрытия карты ведь сейчас здесь нет, как я понимаю, а держать 1000 грн только из-за того, чтобы 15 грн не сняли, когда эту 1000 можно на продукты потратить. ПО итогам месяца, наверное, будет видно загоняют в минус или нет
Додано: Суб 05 бер, 2022 19:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
Зараз переглядають цей форум: Алексей77, nighthawk5, vollena71, vovareuckij, WallNutPen, ВIВ і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|