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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34

  Howl написав:Ещё 24 февраля вывел отсюда все средства, оставил только 1к грн на дебетке КОКО (для сохранив бесплатного обслуживания карты).

а если на карте 0 то будет в минус уходить за обслуживание или нет?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:54

  vovareuckij написав:
  Howl написав:Ещё 24 февраля вывел отсюда все средства, оставил только 1к грн на дебетке КОКО (для сохранив бесплатного обслуживания карты).

а если на карте 0 то будет в минус уходить за обслуживание или нет?

Обычно даа: будет в минус уходить за обслуживание.
еще и штраф за овер будет.

Но може сейчас отменили
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно
Кредитная карта от Пумб +100 грн. по ссылке: v.pumb.ua/bcZ7qJ
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:18

  Алексей77 написав:Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно

Банк в мирное время не работал в Сэп 23/7. Сегодня у БСУ выходной. То есть отправленный СЭП раньше понедельника не уйдет. В пятницу отправленный СЭП без проблем ушел и дошел. Кроме того на выходных с каждой карты вы можете по р2р стягивать по 1000 грн. с каждой карты и каждый день
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:25

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно

Банк в мирное время не работал в Сэп 23/7. Сегодня у БСУ выходной. То есть отправленный СЭП раньше понедельника не уйдет. В пятницу отправленный СЭП без проблем ушел и дошел. Кроме того на выходных с каждой карты вы можете по р2р стягивать по 1000 грн. с каждой карты и каждый день

Какой лимит по СЭП сейчас. Есть ограничения по сумме?
Кредитная карта от Пумб +100 грн. по ссылке: v.pumb.ua/bcZ7qJ
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Обычно даа: будет в минус уходить за обслуживание.
еще и штраф за овер будет.

Но може сейчас отменили

Странно, ГЛ сказали ровно наоборот.
Даже если на счету 14 грн., то 15 не снимет.
Снимет если на счету от 15 до 999,99
Ну и в минус дебитка соответственно не уходит.
Спрашивал про штрафы за теховер (у меня на пенсионке после сниятий в банкомате и пересылок на другие карты держится баланс -10К :) ) - штраф за овер по дебитке отсутствует.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:36

Удаленного закрытия карты ведь сейчас здесь нет, как я понимаю, а держать 1000 грн только из-за того, чтобы 15 грн не сняли, когда эту 1000 можно на продукты потратить. ПО итогам месяца, наверное, будет видно загоняют в минус или нет
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:Странно, ГЛ сказали ровно наоборот.

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 19:39

  Алексей77 написав:Какой лимит по СЭП сейчас. Есть ограничения по сумме?

Буквально на предыдущей странице этого топика был ответ на ваш вопрос
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:які саме мЄри?
вчора знімав із банкомату форварда - був заправлений 500-ками, бери скільки хочеш

Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
vpchelko
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