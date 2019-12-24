Алексей77 написав:Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно
Банк в мирное время не работал в Сэп 23/7. Сегодня у БСУ выходной. То есть отправленный СЭП раньше понедельника не уйдет. В пятницу отправленный СЭП без проблем ушел и дошел. Кроме того на выходных с каждой карты вы можете по р2р стягивать по 1000 грн. с каждой карты и каждый день
Алексей77 написав:Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно
Банк в мирное время не работал в Сэп 23/7. Сегодня у БСУ выходной. То есть отправленный СЭП раньше понедельника не уйдет. В пятницу отправленный СЭП без проблем ушел и дошел. Кроме того на выходных с каждой карты вы можете по р2р стягивать по 1000 грн. с каждой карты и каждый день
Какой лимит по СЭП сейчас. Есть ограничения по сумме?
Кредитная карта от Пумб +100 грн. по ссылке: v.pumb.ua/bcZ7qJ
Amethyst написав:Обычно даа: будет в минус уходить за обслуживание. еще и штраф за овер будет.
Но може сейчас отменили
Странно, ГЛ сказали ровно наоборот. Даже если на счету 14 грн., то 15 не снимет. Снимет если на счету от 15 до 999,99 Ну и в минус дебитка соответственно не уходит. Спрашивал про штрафы за теховер (у меня на пенсионке после сниятий в банкомате и пересылок на другие карты держится баланс -10К ) - штраф за овер по дебитке отсутствует.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка https://usnd.to/Jbhh Открывать на смартфоне. 100 грн.Вам и мне за оформление дебитки ВсеКарта от ПУМБа v.pumb.ua/bc7mV5 (открывать в Viber)
Удаленного закрытия карты ведь сейчас здесь нет, как я понимаю, а держать 1000 грн только из-за того, чтобы 15 грн не сняли, когда эту 1000 можно на продукты потратить. ПО итогам месяца, наверное, будет видно загоняют в минус или нет