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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 21:39

  vpchelko написав:
  greenozon написав:які саме мЄри?
вчора знімав із банкомату форварда - був заправлений 500-ками, бери скільки хочеш

Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.

Вчера еще можно было выводить, сегодня уже не дает!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 21:44

  pfauter написав:
  vpchelko написав:
  greenozon написав:які саме мЄри?
вчора знімав із банкомату форварда - був заправлений 500-ками, бери скільки хочеш

Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.

Вчера еще можно было выводить, сегодня уже не дает!

от вчера до седня должно пройти 24ч+
Amethyst
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Повідомлень: 1934
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:30

Да, действительно. Через 24 часа дало вывести.
pfauter
 
Повідомлень: 317
З нами з: 06.01.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 68697071
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