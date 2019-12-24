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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 21:39
vpchelko написав: greenozon написав:
які саме мЄри?
вчора знімав із банкомату форварда - був заправлений 500-ками, бери скільки хочеш
Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
Вчера еще можно было выводить, сегодня уже не дает!
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Додано: Суб 05 бер, 2022 21:44
pfauter написав: vpchelko написав: greenozon написав:
які саме мЄри?
вчора знімав із банкомату форварда - був заправлений 500-ками, бери скільки хочеш
Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
Вчера еще можно было выводить, сегодня уже не дает!
от вчера до седня должно пройти 24ч+
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Додано: Суб 05 бер, 2022 22:30
Да, действительно. Через 24 часа дало вывести.
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