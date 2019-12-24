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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:55
я так понимаю в Киеве не планируют открывать отделения (хотя бы одно )?
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Клаус
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Додано: Суб 05 бер, 2022 23:01
В банкомате привата можно снять только 1000 грн. в сутки. Хоть мастер, хоть виза.
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rollo
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Додано: Суб 05 бер, 2022 23:10
vpchelko написав:
Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Нед 06 бер, 2022 05:09
Я на 7 разных карт выводил. По тысяче на каждую карту.
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П'ят 04 бер, 2022 20:57
ВIВ
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