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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:55
я так понимаю в Киеве не планируют открывать отделения (хотя бы одно )?
Додано: Суб 05 бер, 2022 23:01
В банкомате привата можно снять только 1000 грн. в сутки. Хоть мастер, хоть виза.
Додано: Суб 05 бер, 2022 23:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Любой канал не работает в выходные дни, но тянучки других банков точно также 1000 грн в сутки.
Пробовал сепнуть больше, но... жду понедельника... если развернут перевод, придется еще несколько дней денежку выводить с банка, если успею до его закрытия , денежка то сегодня нужна может быть нужна будет.
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