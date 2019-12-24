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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:55

я так понимаю в Киеве не планируют открывать отделения (хотя бы одно )?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:01

В банкомате привата можно снять только 1000 грн. в сутки. Хоть мастер, хоть виза.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 05:09

Я на 7 разных карт выводил. По тысяче на каждую карту.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?


Любой канал не работает в выходные дни, но тянучки других банков точно также 1000 грн в сутки.

Пробовал сепнуть больше, но... жду понедельника... если развернут перевод, придется еще несколько дней денежку выводить с банка, если успею до его закрытия :( , денежка то сегодня нужна может быть нужна будет.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09

  vpchelko написав:Любой канал не работает в выходные дни, но тянучки других банков точно также 1000 грн в сутки.
Пробовал сепнуть больше, но... жду понедельника... если развернут перевод, придется еще несколько дней денежку выводить с банка, если успею до его закрытия :( , денежка то сегодня нужна может быть нужна будет.

а этот понедельник не будет выходным (который отрабатывают в субботу 12-го) ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:14

  Goodman написав:
  vpchelko написав:Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?

Канал ОДИН = р2р. По нему -- 1000грн/24ч с каждой карты (а не ИНН)
И думаю, шо лучше МС юзать, бо Виза никак не очухается (
СЭП - анлим, но в опервремя.
НБУ отменил выходной 8го и перенос с 7 на 12. Т.е. следующая неделя = обычная 5 дневная рабочая неделя.
Amethyst
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1
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИМХО! Банк сам организовал "панику" введя неприемлемые ограничения в такое сложное время.

П.с. Были бы переводы без ограничений я бы даже не рыпался... Переводил бы сколько надо, и кипиша бы не поднимал. А тут даже и кредитку "вовремя" загасить нет возможности....

Мой ревью банку на минфине https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/273442/
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

а что с кредиткой не так? Почему ее загасить нельзя? Между дебетками деньги переводятся без проблем
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:49

  Алексей77 написав:Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно

поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.
После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают.
Клиент_
 
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