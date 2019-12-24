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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:55
я так понимаю в Киеве не планируют открывать отделения (хотя бы одно )?
Додано: Суб 05 бер, 2022 23:01
В банкомате привата можно снять только 1000 грн. в сутки. Хоть мастер, хоть виза.
Додано: Суб 05 бер, 2022 23:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Любой канал не работает в выходные дни, но тянучки других банков точно также 1000 грн в сутки.
Пробовал сепнуть больше, но... жду понедельника... если развернут перевод, придется еще несколько дней денежку выводить с банка, если успею до его закрытия , денежка то сегодня нужна может быть нужна будет.
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09
а этот понедельник не будет выходным (который отрабатывают в субботу 12-го) ?
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:14
Канал ОДИН = р2р. По нему -- 1000грн/24ч с каждой карты (а не ИНН)
И думаю, шо лучше МС юзать, бо Виза никак не очухается (
СЭП - анлим, но в опервремя.
НБУ отменил выходной 8го и перенос с 7 на 12. Т.е. следующая неделя = обычная 5 дневная рабочая неделя.
Додано: Нед 06 бер, 2022 12:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
ИМХО! Банк сам организовал "панику" введя неприемлемые ограничения в такое сложное время.
П.с. Были бы переводы без ограничений я бы даже не рыпался... Переводил бы сколько надо, и кипиша бы не поднимал. А тут даже и кредитку "вовремя" загасить нет возможности....
Мой ревью банку на минфине
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
а что с кредиткой не так? Почему ее загасить нельзя? Между дебетками деньги переводятся без проблем
Додано: Нед 06 бер, 2022 13:49
поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.
После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают.
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