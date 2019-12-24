RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:01

В банкомате привата можно снять только 1000 грн. в сутки. Хоть мастер, хоть виза.
rollo
 
Повідомлень: 1362
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 23:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 05:09

Я на 7 разных карт выводил. По тысяче на каждую карту.
pfauter
 
Повідомлень: 318
З нами з: 06.01.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 07:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?


Любой канал не работает в выходные дни, но тянучки других банков точно также 1000 грн в сутки.

Пробовал сепнуть больше, но... жду понедельника... если развернут перевод, придется еще несколько дней денежку выводить с банка, если успею до его закрытия :( , денежка то сегодня нужна может быть нужна будет.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 05.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:09

  vpchelko написав:Любой канал не работает в выходные дни, но тянучки других банков точно также 1000 грн в сутки.
Пробовал сепнуть больше, но... жду понедельника... если развернут перевод, придется еще несколько дней денежку выводить с банка, если успею до его закрытия :( , денежка то сегодня нужна может быть нужна будет.

а этот понедельник не будет выходным (который отрабатывают в субботу 12-го) ?
Клаус
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 04.10.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:14

  Goodman написав:
  vpchelko написав:Переводы на карты других банков ограничили не более 1000грн в день.
т е по любому каналу вивода не более 1000 грн на один ИНН?

Канал ОДИН = р2р. По нему -- 1000грн/24ч с каждой карты (а не ИНН)
И думаю, шо лучше МС юзать, бо Виза никак не очухается (
СЭП - анлим, но в опервремя.
НБУ отменил выходной 8го и перенос с 7 на 12. Т.е. следующая неделя = обычная 5 дневная рабочая неделя.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИМХО! Банк сам организовал "панику" введя неприемлемые ограничения в такое сложное время.

П.с. Были бы переводы без ограничений я бы даже не рыпался... Переводил бы сколько надо, и кипиша бы не поднимал. А тут даже и кредитку "вовремя" загасить нет возможности....

Мой ревью банку на минфине https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/273442/
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 05.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

А тут даже и кредитку "вовремя" загасить нет возможности....

а что с кредиткой не так? Почему ее загасить нельзя? Между дебетками деньги переводятся без проблем
Востаннє редагувалось Кащей в Нед 06 бер, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 30.08.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 13:49

  Алексей77 написав:Как сейчас банк себя чувствует. Платежи СЭП ходят? А то г-н vpchelko напугал сильно

поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.
После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают.
Клиент_
 
Повідомлень: 230
З нами з: 25.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

А мобильная аппка работает? Уже несколько дней не могут зайти
Boundless
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 170, 171, 172
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1716 295943
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 бер, 2022 21:06
sergia
Идея Банк 1 ... 272, 273, 274
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2738 146836
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 бер, 2022 09:09
jay2004
О.Bank 1 ... 85, 86, 87
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
865 59530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 бер, 2022 20:57
ВIВ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.