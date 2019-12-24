Додано: Нед 06 бер, 2022 14:19

vpchelko написав: Клиент_ написав: поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.

После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают. поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают.



Мне банк-скунс лично насрал, когда близким в Харькове нужно было срочно-переслать 5000грн, а там цены сейчас не балуй. По 1000грн я перекидывать сильно вспотел...



Я уже тут давно сижу на форуме и до момента Пц считал банк нормальным...



Я не паникер, но к банку уже есть личная неприязнь. Мне банк-скунс лично насрал, когда близким в Харькове нужно было срочно-переслать 5000грн, а там цены сейчас не балуй. По 1000грн я перекидывать сильно вспотел...Я уже тут давно сижу на форуме и до момента Пц считал банк нормальным...Я не паникер, но к банку уже есть личная неприязнь.

Я знаю что и как творится в Харькове и не только, в том числе от родных мне людей, которые 6 суток ночевали в подвале и чудом выехали в чем было после авианалета на соседние здания.Я тоже решал вопросы оперативного пополнения нескольких карт, чтобы был выбор, если вдруг в момент одна из карт не сработает.БС живет не в вакууме и в таких условиях работает эффективно, насколько это возможно.Колл-центр Форварда сообщил мне о лимитах и посоветовал пользоваться СЭП. Что я и сделал. Временные сложности есть не только у Форварда. Пользуйтесь набором банков, если нужно срочно решить.Не делайте нервы себе и форуму.