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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Клиент_ написав:поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.
После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают.


Мне банк-скунс лично насрал, когда близким в Харькове нужно было срочно-переслать 5000грн, а там цены сейчас не балуй - благо еще живые там. По 1000грн я перекидывать сильно вспотел...

Я уже тут давно сижу на форуме и до момента Пц считал банк нормальным...

Я не паникер, но к банку уже есть личная неприязнь.

Еще вопрос открыт по поводу выполнения https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zabezpe ... stanu-198- банком, у человека есть арест, но банк отказывается снимать ограничения по карте!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 06 бер, 2022 14:13, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:10

  Boundless написав:А мобильная аппка работает? Уже несколько дней не могут зайти

Работает прекрасно, может подожди - раздупляется частенько подолгу.

Может мобильный интернет или еще что-то там долбится?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:19

  vpchelko написав:
  Клиент_ написав:поменьше читайте паникеров. возможно, это не случайный паникер, а провокатор. информ.война тоже имеет место быть.
После того, как узнал о лимитах р2р, создал СЭП на Моно в 23:50 3марта, 4 утром зашли в Моню. Перевод делал на нужную мне сумму. На картах только собственные, карты в магазинах работают.


Мне банк-скунс лично насрал, когда близким в Харькове нужно было срочно-переслать 5000грн, а там цены сейчас не балуй. По 1000грн я перекидывать сильно вспотел...

Я уже тут давно сижу на форуме и до момента Пц считал банк нормальным...

Я не паникер, но к банку уже есть личная неприязнь.


Я знаю что и как творится в Харькове и не только, в том числе от родных мне людей, которые 6 суток ночевали в подвале и чудом выехали в чем было после авианалета на соседние здания.
Я тоже решал вопросы оперативного пополнения нескольких карт, чтобы был выбор, если вдруг в момент одна из карт не сработает.
БС живет не в вакууме и в таких условиях работает эффективно, насколько это возможно.
Колл-центр Форварда сообщил мне о лимитах и посоветовал пользоваться СЭП. Что я и сделал. Временные сложности есть не только у Форварда. Пользуйтесь набором банков, если нужно срочно решить.
Не делайте нервы себе и форуму.
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

не приходит смс для входа в приложуху. у всех так?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:28

  Boundless написав:А мобильная аппка работает? Уже несколько дней не могут зайти

Работает.
С ней ни разу проблем не наблюдал, в отличие от многих других банков.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:31

Клиент_
у меня не работает, может по разным городам по разному или киевстар глючит...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 14:51

  чик написав:Клиент_
у меня не работает, может по разным городам по разному или киевстар глючит...

Только что проверял на КС, Киев.
Работает. Андроид.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:04

Клиент_
одесса, не приходит код подтверждения, пишет шо отправлено, а смс нема?
приходит с 20минутной задержкой :(
чик
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  #<1 ... 69707172
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