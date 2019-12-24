vpchelko написав:Банку не указ
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zabezpe ... stanu-198-
напишіть скаргу в НБУ
тут були десь посилання як це робити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:35
напишіть скаргу в НБУ
тут були десь посилання як це робити
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:38
Додано: Нед 06 бер, 2022 16:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я тут просто топлю всякий флуд... ага!
Уточните на горячке, что они думают про аресты счетов!
П.с. пишут что монобанк разблокировал арестованые счета!
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