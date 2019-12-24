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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:35

  vpchelko написав:Банку не указ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zabezpe ... stanu-198-


напишіть скаргу в НБУ
тут були десь посилання як це робити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:38

  greenozon написав:
  vpchelko написав:Банку не указ
напишіть скаргу в НБУ
тут були десь посилання як це робити

Я сейчас жду на горячке кабмина! Почти пол часа!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 16:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я тут просто топлю всякий флуд... ага!

Уточните на горячке, что они думают про аресты счетов!

П.с. пишут что монобанк разблокировал арестованые счета!
vpchelko
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Повідомлень: 527
З нами з: 05.07.17
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  #<1 ... 70717273
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