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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 бер, 2022 17:30
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greenozon
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Додано: Нед 06 бер, 2022 17:43
пчелка, огянись, мож кому помощь нужна, ты же вроде из харькова
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v57
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:02
v57 написав:
пчелка, огянись, мож кому помощь нужна, ты же вроде из харькова
Близкие с Харькова! Помогаю!
Востаннє редагувалось vpchelko
в Нед 06 бер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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vpchelko
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:03
Ждать су..к понедельника... Буду сношать Форвард в НБУ!!! Напишу!
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vpchelko
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