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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:30

  vpchelko написав:Толку сука 0.... Оказывается номер горячки левый....


viewtopic.php?p=4860662#p4860662

або напряму -

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
greenozon
 
Повідомлень: 12794
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:43

пчелка, огянись, мож кому помощь нужна, ты же вроде из харькова
v57
 
Повідомлень: 3043
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Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:02

  v57 написав:пчелка, огянись, мож кому помощь нужна, ты же вроде из харькова

Близкие с Харькова! Помогаю!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 06 бер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 18:03

  greenozon написав:
  vpchelko написав:Толку сука 0.... Оказывается номер горячки левый....


viewtopic.php?p=4860662#p4860662

або напряму -

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals

Ждать су..к понедельника... Буду сношать Форвард в НБУ!!! Напишу!
vpchelko
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Повідомлень: 530
З нами з: 05.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 70717273
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