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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 бер, 2022 17:30
viewtopic.php?p=4860662#p4860662
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Додано: Нед 06 бер, 2022 18:02
Близкие с Харькова! Помогаю!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 06 бер, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 бер, 2022 18:03
Ждать су..к понедельника... Буду сношать Форвард в НБУ!!! Напишу!
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