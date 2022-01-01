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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:30

  vpchelko написав:Толку сука 0.... Оказывается номер горячки левый....


viewtopic.php?p=4860662#p4860662

або напряму -

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:54

Однако с 9:00 ни один СЭП от скунса ни в Альфу, ни в Райф, ни в Кредо еще не пришел :!:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:59

Amethyst
Может они не перенастроили системы и сегодня у них типа выходной?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:07

  Vorlon написав:Amethyst
Может они не перенастроили системы и сегодня у них типа выходной?

А НБУ знааает?
Или эуропейские аХцЫонеры по маскве работают?! :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:15

  Amethyst написав:Однако с 9:00 ни один СЭП от скунса ни в Альфу, ни в Райф, ни в Кредо еще не пришел :!:

Пятничный СЭП с карты жены на её Алку уже зашел, отправлял после 20:00. Мои 2 СЭПа отправленные в то же время на Моню и Ощад не зашли, хотя Форвард уже сегодня отпустил СЭПы.
Striker
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  #<1 ... 70717273
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